Die nächsten Stars im Saudi-Visier | Nur ein Klub kann Osimhen kaufen

Saudische Transferoffensive

Rund 150 Millionen Euro haben die saudi-arabischen Klubs in diesem Sommer bereits für neue Stars ausgeben – die sündhaft hohen Gehälter nicht mit eingerechnet. Ein Ende der Transferoffensive aus dem Wüstenstaat ist nicht in Sicht und begrenzt sich auch nicht auf alternde Stars, die zum Karriereende noch einmal abkassieren wollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Topspieler im besten Fußballeralter wechseln mittlerweile in die Saudi Pro League, so wie beispielsweise der portugiesische Nationalspieler Rúben Neves (Al Hilal). Dem 26-Jährigen könnten zwei weitere Stars folgen.

Lese-Tipp

FC Bayern: Kims Ankunft verzögert sich

Laut dem italienischen ‚Calciomercato.com‘ wird ein saudischer Klub Piotr Zielinski von der SSC Neapel zeitnah einen Dreijahresvertrag vorlegen. Der 29-jährige Pole könne dann bis zu zwölf Millionen Euro jährlich verdienen. Derer 20 winken Raphinha vom FC Barcelona, wie die ‚Sport‘ berichtet. Laut dem Journalisten Achraf Ben Ayad liegt dem FC Barcelona ein Angebot aus der Pro League für den 26-jährigen Brasilianer vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Verrücktes Osimhen-Preisschild

Apropos absurde Summen. Um solche geht es auch im Transferpoker um Victor Osimhen von der SSC Neapel. Deren Präsident Aurelio De Laurentiis hat es mit einer provokanten Aussage auf die Titelseiten zweier englischer Zeitungen geschafft. „Der einzige Klub, der sich Victor Osimhen leisten kann, ist Paris St. Germain. Wenn Nasser Al-Khelaifi uns ein Angebot über 200 Millionen Euro schickt, werden wir sehen, was passiert“, zitiert der ‚Daily Mirror‘ den Napoli-Chef.

Klare Sache: In England ist man es nicht gewöhnt, in Transferfragen das Nachsehen zu haben. Kein Wunder also, dass die Aussagen von De Laurentiis für Aufregung sorgen. Der ‚Daily Star‘ wählt mit Blick auf die interessierten FC Chelsea und Manchester United die passende Überschrift: „Victor ist nicht in eurer Liga.“