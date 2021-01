Bericht: PSG gelingt der Durchbruch bei Alli – ein Fragezeichen bleibt

Dele Alli und Mauricio Pochettino bekommen allem Anschein nach ihren Wunsch. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, hat sich Tottenham Hotspur, der Arbeitgeber des englischen Nationalspielers, mit Paris St. Germain auf eine Leihe geeinigt. Eine Kaufoption ist offenbar nicht vorgesehen.

Unklar sei noch, wann genau der Wechsel über die Bühne geht. Hierbei ist PSG von den Spurs abhängig, die Alli nicht ersatzlos ziehen lassen wollen. Als Nachfolger haben sie mit Christian Eriksen (28) einen alten Bekannten im Visier, doch eine Einigung mit dessen Klub Inter Mailand gestaltet sich laut ‚Le Parisien‘ schwierig.

So oder so: Dass es zu einer Wiedervereinigung mit Mentor Pochettino kommt, scheint sehr wahrscheinlich. Wie FT weiß, ist Alli der Wunschspieler des neuen PSG-Trainers. Der 24-Jährige kommt in der laufenden Spielzeit nur sporadisch unter José Mourinho zum Einsatz und will unbedingt in die französische Hauptstadt.