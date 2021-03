„Heimweh“: Draxler führt „viele Gespräche“

Julian Draxler kann sich eine Rückkehr in die Bundesliga wohl durchaus vorstellen. „Ein bisschen Heimweh ist da, entschieden habe ich mich aber noch nicht“, sagte der 27-Jährige im Anschluss an das gestrige 1:1 gegen den FC Barcelona bei ‚Sky‘. Draxlers Vertrag bei Paris St. Germain läuft im Sommer aus.

Der 56-fache Nationalspieler verrät: „Im Moment laufen viele Gespräche nebenbei und wir werden sehen, was passiert. Im Moment konzentriere ich mich natürlich voll und ganz auf Paris St. Germain und dann werden wir man sehen, was in der Zukunft passiert.“

„Er ist wichtig für den Verein“

Die ‚Bild‘ berichtete Anfang des Jahres, Draxler kenne bereits seinen neuen Verein und wolle diesen noch im März verraten. In der jüngeren Vergangenheit wurde unter anderem dem FC Arsenal und Hertha BSC nachgesagt – eine heiße Spur sickerte aber bislang nicht durch.

Bei PSG hält man nichtsdestotrotz die Tür für eine Verlängerung offen. Sportdirektor Leonardo betonte kürzlich: „Ich denke, wir sollten ihn behalten. Er hatte ein paar Gelegenheiten zu wechseln, aber er ist wichtig für den Verein.“ In elf Pflichtspielen stand Draxler in dieser Saison in der PSG-Startelf, so auch beim gestrigen Champions League-Viertelfinaleinzug.