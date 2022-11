Demichelis übernimmt bei River Plate

420 Mal stand Marcelo Gallardo bei River Plate an der Seitenlinie, zum letzten Mal am 23. Oktober – gestern folgte nach zahlreichen Titeln die emotionale Verabschiedung. Gallardos Nachfolge tritt Martín Demichelis an. Das verkündet der FC Bayern am heutigen Montag offiziell.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Münchnern war Demichelis seit über eineinhalb Jahren für die zweite Mannschaft in der Regionalliga verantwortlich. Auf den 41-jährigen Argentinier, der als aktiver Spieler 259 Mal für die Bayern auflief, folgt NLZ-Leiter Holger Seitz.

Rückkehr zu den Wurzeln

Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärt: „Martín hat das Angebot erhalten, Cheftrainer bei einem der größten Klubs in Südamerika zu werden. Diese einmalige Chance wollten wir ihm nicht verwehren und haben seinem Wunsch auf Vertragsauflösung zugestimmt. Ich bedauere seinen Fortgang trotzdem.“

Demichelis sagt: „Ich bin als Spieler von River zum FC Bayern nach Europa gekommen, nun gehe ich als Trainer den umgekehrten Weg. Was für eine unglaubliche Geschichte! […] Ich verlasse diesen Klub mit viel Dankbarkeit im Herzen und freue mich nun auf die große Aufgabe bei meinem zweiten Herzensverein.“

In Argentinien wird dem Vernehmen nach Javier Pinola der Co-Trainer von Demichelis. Der 39-jährige Innenverteidiger, einst auch in Nürnberg am Ball, verkündete gestern sein Karriereende als aktiver Spieler – bis zuletzt spielte Pinola als Kapitän für River Plate, nun geht es an der Seitenlinie weiter.