Vor dem Wolfsburg-Aus: Schäfer zur Konkurrenz?

Erst vor wenigen Wochen wurde beim VfL Wolfsburg ein Trainerwechsel vollzogen. Ralph Hasenhüttl folgte in der Autostadt auf den lange umstrittenen Niko Kovac. Nun kommt es offenbar zu einer weiteren wichtigen Veränderung in der Chefetage.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, wird Marcel Schäfer seinen Posten als Geschäftsführer voraussichtlich in Kürze räumen. Der 39-Jährige wolle den kriselnden Klub „unbedingt verlassen“. Noch vor der kommenden Bundesliga-Begegnung gegen RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr) könnte es zur Trennung kommen.

Skurril: Ausgerechnet in Leipzig winkt Schäfer ein neues Engagement. Der frühere VfL-Profi, der sich in den vergangenen Jahren vom Sportdirektor zum Geschäftsführer hochgearbeitet hatte, könnte beim Ligakonkurrenten in der gleichen Position anheuern. Zudem kursieren Gerüchte, dass Jörg Schmadtke bei den Sachsen als Berater einsteigt.

Update (12:20 Uhr): Nach Informationen der ‚Bild‘ wird Schäfer mit sofortiger Wirkung freigestellt. Zudem habe er sich mit RB auf ein ab dem Sommer gültiges Engagement verständigt.