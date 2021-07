Medien: Augsburg-Offerte für MLS-Shootingstar Buchanan

Sechs Torbeteiligungen – jeweils drei Tore und Vorlagen – gelangen Tajon Buchanan bereits für seinen Klub New England Revolution in der seit April laufenden MLS-Saison. In der Offensive des aktuellen Tabellenführers nahm der kanadische Nationalspieler damit bislang eine wichtige Rolle ein.

Wer als junger MLS-Profi auf sich aufmerksam macht, der gerät automatisch in das Visier europäischer Klubs. Dies gilt nun auch für den 22-jährigen Buchanan. Wie der kanadische Fernsehsender ‚TSN Sports‘ berichtet, zeigen inzwischen mehrere Vereine aus der Bundesliga Interesse am flinken Flügelstürmer. Darunter der FC Augsburg. Die Fuggerstädter sollen bereits mit einem Angebot vorstellig geworden sein.

Doch auch außerhalb Deutschlands leisten die Scoutingabteilungen gute Arbeit. Ebenfalls in der Verlosung soll der französische Erstligist RC Lens sein, genauso wie der belgische Vertreter FC Brügge sowie namentlich nicht genannte Klubs aus Portugal. Nicht ausgeschlossen, dass es für Buchanan zeitnah über den großen Teich geht.