Ortega: Auch Gespräche mit Leverkusen

Beim FC Bayern könnte Stefan Ortega ab Sommer die Nachfolge von Sven Ulreich (33) antreten. Mehr als den Vertreterposten für Manuel Neuer darf sich die aktuelle Nummer eins von Arminia Bielefeld beim Rekordmeister aber nicht ausmalen. Nach ‚Sky‘-Informationen bietet sich für den 29-Jährigen allerdings auch eine andere reizvolle Option in der Bundesliga.

Bayer Leverkusen hat offenbar Interesse an Ortega signalisiert. Gespräche zwischen den Parteien haben dem Bericht zufolge ebenfalls schon stattgefunden. Die Chancen auf einen dauerhaften Platz zwischen den Pfosten sind in Leverkusen ungleich höher. Stammkeeper Lukas Hradecky ist zwar noch bis 2023 an die Rheinländer gebunden – allerdings ist der Finne nicht gänzlich unumstritten.

Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Das Rennen um die Unterschrift des formstarken Torhüters ist weiterhin offen. Ortega selbst präferiert wohl einen Wechsel nach Spanien. Gerüchte über potenzielle Angebote aus La Liga gibt es derweil aber keine. Erst am gestrigen Freitag wurde berichtet, ein Deal zwischen Ortega und dem FC Bayern sei „quasi ausgehandelt“. Für die Rolle als Nummer zwei in München kann sich der Schlussmann aber wohl nicht vollumfänglich begeistern.