FC Bayern: Aznou-Vertrag verlängert sich automatisch

Der FC Bayern darf sich offenbar noch sehr lange am Talent von Adam Aznou erfreuen. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der Vertrag des linken Flügelspielers an seinem 18. Geburtstag am 2. Juni in einen bis 2027 gültigen Profivertrag umgewandelt. Der U-Nationalspieler kam erst im Sommer 2022 aus La Masia, der berühmten Akademie des FC Barcelona, an die Säbener Straße.

Seit einigen Tagen wirkt Aznou sogar bei den Profis mit. Auch im Testspiel gegen den FC Basel am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) wird der Youngster Teil des Kaders sein. Ob Aznou im Kreise der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel bleiben wird, wenn die Bundesliga wieder startet, ist noch offen.