VfB: Kommt Torunarigha als Ito-Nachfolger?

Die starke vergangene Saison entpuppt sich für den VfB Stuttgart immer mehr als zweischneidiges Schwert. Bereits kurz nach den Feierlichkeiten anlässlich der Vizemeisterschaft war den Schwaben klar, dass sich die Konkurrenz um einige der VfB-Shootingstars der abgelaufenen Saison bemühen würde.

Dies war vor allem bei den Spielern absehbar, die der Verein mit einer Ausstiegsklausel unter Vertrag genommen hat. Erst am gestrigen Donnerstag bestätigte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, dass Torjäger Serhou Guirassy (28) und Abwehrchef Waldemar Anton (27) von ihren Klauseln Gebrauch machen und den Klub in Kürze verlassen werden. Beide werden sich dem Vernehmen nach Borussia Dortmund anschließen.

Champions League ein gewichtiges Argument

Hiroki Ito hat den Klub bereits vor einigen Wochen verlassen. Auch der Japaner wechselte per fest verankerter Ablösesumme zum FC Bayern München. Nun haben die Stuttgarter einen Nachfolger für den 25-Jährigen im Visier. Wie ‚Sky‘ berichtet, möchten die Schwaben den Ex-Herthaner Jordan Torunarigha verpflichten. Erste Gespräche haben demzufolge bereits stattgefunden.

Torunarigha ist laut dem Bezahlsender von dem Projekt beim VfB begeistert und möchte unbedingt Champions League spielen. Bis 2025 steht der Innenverteidiger bei KAA Gent unter Vertrag. Dem Vernehmen nach sollen die Belgier zwischen drei und fünf Millionen Euro für den Linksfuß fordern.

Viele Interessenten

Der ehemalige Herthaner hat den Hauptstadtklub 2022 in Richtung Gent verlassen. Dort hat er sich zum unumstrittenen Stamm- und Führungsspieler entwickelt und wurde wegen seiner guten Leistungen bereits mehrfach in die nigerianische Nationalelf berufen. Neben dem VfB Stuttgart sollen auch die TSG Hoffenheim, Leeds United, Crystal Palace und der FC Turin an Torunarigha interessiert sein.