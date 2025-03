Nächster Zweitliga-Trainer vor dem Aus: Übernimmt Lieberknecht?

Die Tage von Daniel Scherning als Chefcoach von Eintracht Braunschweig sind wohl gezählt. Der ‚Braunschweiger Zeitung‘ zufolge wird spätestens bis zum morgigen Dienstag darüber entschieden, ob der 41-jährige Übungsleiter weitermachen darf. Nach der gestrigen 1:5-Niederlage gegen Hertha BSC deutet sich jedoch eine Trennung an.

Schering selbst, der schon Ende des Jahres kurz vor dem Aus gestanden hatte, ließ im Anschluss an die Begegnung durchblicken: „Es ist normal, dass in so einem Moment wie jetzt kritische Stimmen aufkommen. Dass da auch Stimmen aufkommen, die einen Trainerwechsel fordern. Die Leistung heute war für ein Heimspiel in der Situation, in der wir stecken, viel zu schlecht. Da ist es doch klar, dass es eine Diskussion um den Trainer gibt.“

Der BTSV rüstet sich für den Fall der Fälle. Laut der Lokalzeitung wird intern über eine erneute Zusammenarbeit mit Torsten Lieberknecht diskutiert. Bereits von 2008 bis 2018 war der 51-Jährige für die Niedersachsen verantwortlich, seit seinem Aus bei Darmstadt 98 im September ist er ohne Anstellung.