Modric: Karriereende nicht in Sicht?

Luka Modric will sich nicht festlegen, wann er seine Laufbahn beenden wird. „Ich weiß es ehrlich nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich noch spielen kann“, so der 36-Jährige laut der ‚Mundo Deportivo‘. Auch mehrere weitere Jahre auf höchstem Niveau seien nicht ausgeschlossen: „Es könnte bis 40 gehen – oder länger, oder kürzer. Ich muss nach und nach schauen und das genießen, was ich tue.“

Der auslaufende Vertrag des Mittelfeldspielers bei Real Madrid soll in Kürze um ein weiteres Jahr verlängert werden. Denn auch in dieser Saison gehört Modric zu den Stammspielern bei den Königlichen. Der Routinier hat noch lange nicht genug: „Ich fühle mich körperlich gut, was wichtig ist – und auch mental. Ich bin beim größten Klub der Welt und ich arbeite hart, um mein Niveau so lange wie möglich zu halten.“