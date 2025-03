Aaronsons Neustart bei der Eintracht

Bei Eintracht Frankfurt hat man Paxten Aaronson keinesfalls abgeschrieben. Gegenüber ‚fussball.news‘ erklärt Sportdirektor Timmo Hardung die Situation des an den FC Utrecht verliehenen US-Amerikaners: „Er soll ab Sommer zu uns stoßen. Wir finden ihn weiterhin sehr spannend und würden deshalb gerne sehen, wie er sich bei uns weiterentwickelt.“

In der Eredivisie ist der Knoten beim 21-Jährigen endlich geplatzt. Für Aaronson stehen in 25 Ligaspielen sechs Treffer und zwei Assists auf dem Konto. Für Hardung ein klares Zeichen, dass sich der Mittelfeldspieler wunschgemäß weiterentwickelt hat: „Er ist für Utrecht an entscheidenden Situationen beteiligt und hat auch in puncto Balleroberung einen Schritt nach vorne gemacht. Wir freuen uns, dass er sich so gut entwickelt.“