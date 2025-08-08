Keine Einsatzminuten: SGE schickt Lisztes zurück

Für Krisztián Lisztes geht es nach einem enttäuschenden Jahr bei Eintracht Frankfurt zurück in die ungarische Heimat. Wie die SGE vermeldet, wird der 20-jährige Offensivspieler für den Rest der Saison an seinen Ex-Klub Ferencváros verliehen. Von dort war der Youngster im vergangenen Jahr für sechs Millionen Euro zur Eintracht gewechselt. In gewohntem Umfeld soll Lisztes wieder Fuß fassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Timmo Hardung sagt: „Krisztián Lisztes hat großes Potenzial, welches er in seinem ersten Jahr bei uns leider noch nicht zeigen konnte. Wir sind davon überzeugt, dass ihm die Leihe zu seinem Heimatverein helfen wird, Spielpraxis zu sammeln und seine Entwicklung voranzutreiben.“ Lisztes wurde in der vergangenen Spielzeit nicht einmal bei den Profis eingesetzt. Stattdessen kam der Rechtsfuß dreimal in der Regionalliga zum Einsatz.