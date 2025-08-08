Menü Suche
Offiziell Bundesliga

Keine Einsatzminuten: SGE schickt Lisztes zurück

von Georg Kreul - Quelle: eintracht.com
1 min.
Krisztián Lisztes 2324.jpg @Maxppp

Für Krisztián Lisztes geht es nach einem enttäuschenden Jahr bei Eintracht Frankfurt zurück in die ungarische Heimat. Wie die SGE vermeldet, wird der 20-jährige Offensivspieler für den Rest der Saison an seinen Ex-Klub Ferencváros verliehen. Von dort war der Youngster im vergangenen Jahr für sechs Millionen Euro zur Eintracht gewechselt. In gewohntem Umfeld soll Lisztes wieder Fuß fassen.

Eintracht Frankfurt
Wir wünschen Dir alles Gute und viel Erfolg, Krisztián Lisztes! ✊

Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis zu seinem ungarischen Heimatverein Ferencvárosi TC.
📄

#SGE
Sportdirektor Timmo Hardung sagt: „Krisztián Lisztes hat großes Potenzial, welches er in seinem ersten Jahr bei uns leider noch nicht zeigen konnte. Wir sind davon überzeugt, dass ihm die Leihe zu seinem Heimatverein helfen wird, Spielpraxis zu sammeln und seine Entwicklung voranzutreiben.“ Lisztes wurde in der vergangenen Spielzeit nicht einmal bei den Profis eingesetzt. Stattdessen kam der Rechtsfuß dreimal in der Regionalliga zum Einsatz.

Bundesliga
Frankfurt
Ferencváros
Krisztián Lisztes

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Ferencváros Logo Ferencváros Budapest
Krisztián Lisztes Krisztián Lisztes
