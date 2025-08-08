PL-Klubs wollten Doan-Transfer kapern

Der FC Everton und Nottingham Forest wollten Eintracht Frankfurt Flügelspieler Ritsu Doan noch vor der Nase wegschnappen. Das berichtet die ‚Bild‘. Die beiden Premier League-Klubs wollten den 27-Jährigen nach England lotsen, doch die Perspektive, die die Hessen Doan boten, sei einfach zu verlockend gewesen. Aus diesem Grund habe der Linksfuß vor wenigen Wochen auch ein XXL-Angebot aus Saudi-Arabien abgelehnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich habe mich schon vor Monaten für Frankfurt entschieden und habe das auch meinen Beratern gesagt“, erklärte der Japaner unlängst. Bereits Anfang Juli hat Doan – nach finaler Bedenkzeit mit seiner Familie in Japan – laut der Boulevardzeitung der Eintracht seine 100-prozentige Wechselzusage gegeben. Im Gegensatz zu Everton und Nottingham kann der Ex-Freiburger mit seinem neuen Klub Champions League spielen.