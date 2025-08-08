PL-Klubs wollten Doan-Transfer kapern
Der FC Everton und Nottingham Forest wollten Eintracht Frankfurt Flügelspieler Ritsu Doan noch vor der Nase wegschnappen. Das berichtet die ‚Bild‘. Die beiden Premier League-Klubs wollten den 27-Jährigen nach England lotsen, doch die Perspektive, die die Hessen Doan boten, sei einfach zu verlockend gewesen. Aus diesem Grund habe der Linksfuß vor wenigen Wochen auch ein XXL-Angebot aus Saudi-Arabien abgelehnt.
„Ich habe mich schon vor Monaten für Frankfurt entschieden und habe das auch meinen Beratern gesagt“, erklärte der Japaner unlängst. Bereits Anfang Juli hat Doan – nach finaler Bedenkzeit mit seiner Familie in Japan – laut der Boulevardzeitung der Eintracht seine 100-prozentige Wechselzusage gegeben. Im Gegensatz zu Everton und Nottingham kann der Ex-Freiburger mit seinem neuen Klub Champions League spielen.
