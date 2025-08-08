Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

PL-Klubs wollten Doan-Transfer kapern

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
1 min.
Ritsu Doan im Trikot des SC Freiburg @Maxppp

Der FC Everton und Nottingham Forest wollten Eintracht Frankfurt Flügelspieler Ritsu Doan noch vor der Nase wegschnappen. Das berichtet die ‚Bild‘. Die beiden Premier League-Klubs wollten den 27-Jährigen nach England lotsen, doch die Perspektive, die die Hessen Doan boten, sei einfach zu verlockend gewesen. Aus diesem Grund habe der Linksfuß vor wenigen Wochen auch ein XXL-Angebot aus Saudi-Arabien abgelehnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich habe mich schon vor Monaten für Frankfurt entschieden und habe das auch meinen Beratern gesagt“, erklärte der Japaner unlängst. Bereits Anfang Juli hat Doan – nach finaler Bedenkzeit mit seiner Familie in Japan – laut der Boulevardzeitung der Eintracht seine 100-prozentige Wechselzusage gegeben. Im Gegensatz zu Everton und Nottingham kann der Ex-Freiburger mit seinem neuen Klub Champions League spielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Frankfurt
Everton
Nottingham
Ritsu Dōan

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Everton Logo FC Everton
Nottingham Logo Nottingham Forest
Ritsu Dōan Ritsu Dōan
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert