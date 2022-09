Gladbach verleiht Beyer

Jordan Beyer (22) will Spielpraxis auf der Insel sammeln. Borussia Mönchengladbach verleiht den Innenverteidiger bis zum Ende der laufenden Saison an den englischen Zweitligisten FC Burnley. Beyers Vertrag bei Gladbach läuft noch langfristig bis 2026.

Sportdirektor Roland Virkus zum Wechsel des Youngsters: „Jordan ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, in dieser Saison anderswo einen neuen Anlauf zu nehmen, um Spielpraxis zu bekommen.“

Der Rechtsfuß ist in der neuen Spielzeit noch ohne Einsatz für die Fohlen. Beyer hatte sich 2015 der Borussia-Jugend angeschlossen. In der Rückrunde der Saison 2019/20 war der ehemalige Junioren-Nationalspieler an den Hamburger SV verliehen.