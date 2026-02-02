Gladbach macht Transferplus bei Netz

Borussia Mönchengladbach nutzt die letzte Chance auf eine Ablöse bei Luca Netz. Premier League-Klub Nottingham Forest verkündet offiziell die Verpflichtung des 22-Jährigen. Die Ablösesumme für den Linksverteidiger beläuft sich dem Vernehmen nach auf 2,5 Millionen Euro.

Netz war im Sommer 2021 für zwei Millionen Euro von Hertha BSC an den Niederrhein gewechselt und zieht nun nach insgesamt 124 Pflichtspielen für die Fohlen weiter. Obwohl der deutsche U-Nationalspieler in der laufenden Spielzeit in zehn Bundesligapartien in der Startelf stand, nutzen die Gladbacher die letzte Gelegenheit, ein Transferplus beim Linksfuß zu erzielen. In Nottingham unterschreibt der Defensivakteur einen Vertrag bis 2030.