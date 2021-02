Die Hölle von Eden | „Episches“ Barça dreht Partie

„An-Failed“: Liverpool patzt

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge musste der FC Liverpool beim gestrigen 0:1 gegen Brighton & Hove Albion einen herben Dämpfer im Titelrennen hinnehmen. Die ‚Times‘ greift die zweite Heim-Niederlage in dieser Spielzeit auf: „Liverpool mal wieder zu Hause geschlagen.“ „An-Failed“, lautet das kurze Fazit der boulevardesken ‚Sun‘, die dabei Bezug auf die Heimstätte (Anfield Road) des amtierenden englischen Meisters nimmt. Die Mannen von Cheftrainer Jürgen Klopp haben nun sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Manchester City und zudem ein Spiel mehr absolviert. Ob des großen Rückstandes titelt der ‚Daily Mirror‘: „Habt Angst.“

Hazard: „Mal wieder ein KO“

Seit seinem Wechsel vom FC Chelsea zu Real Madrid im Juli 2019 ist Eden Hazard aberwitzige 283 Tage verletzungsbedingt ausgefallen. Nun hat es den belgischen Tempodribbler erneut erwischt. Die ‚as‘ titelt: „Mal wieder ein K.O.“ Auch die ‚Marca‘ ist angesichts der vier- bis sechswöchigen Ausfallzeit fatalistisch gestimmt: „Die Hölle von Eden.“ Neben den Fans verliert auch die spanische Presse so langsam die Geduld mit dem 115-Millionen-Transfer.

„Heldenhafter“ Griezmann bringt Barça auf die Siegerstraße

Besser läuft es derzeit beim Erzrivalen der Madrilenen. Der FC Barcelona drehte beim gestrigen 5:3-Sieg in der Copa del Rey gegen den FC Granada das Spiel nach 0:2-Rückstand. In einer furiosen Partie schnürten Antoine Griezmann und Jordi Alba jeweils einen Doppelpack und schossen Barça in der Verlängerung ins Halbfinale. Die katalanische ‚Mundo Deportivo‘ ist begeistert angesichts des „epischen“ Sieges der Blaugrana und freut sich über Griezmanns „heldenhafte“ Leistung. Für die ‚Sport‘ war Barcelonas Auftreten „bestialisch“. Auch die in Madrid ansässige ‚Marca‘ kommentiert das Spiel und kann sich dabei eine Spitze gegenüber Real – das im Pokal gegen einen Drittligisten ausgeschieden war – nicht verkneifen: „So spielt man im Pokal.“