„Er ist anders“: Xavi beruft 15-Jährigen in den Barça-Kader

Lamine Yamal gehört die Zukunft beim FC Barcelona. Und Trainer Xavi will keine Zeit verlieren, den 15-Jährigen an sein Starensemble heranzuführen. Für das morgige Spiel gegen Atlético Madrid (16:15 Uhr) wurde Yamal erstmals in den Profikader der Blaugrana berufen.

„Er ist anders. Er hat ein angeborenes Talent und die jungen Spieler haben keine Angst. Er kann hier im Verein eine Ära prägen. Er hat großartig trainiert und kann uns auch mit 15 Jahren schon helfen“, schwärmt Xavi vor dem Topspiel gegen den Tabellendritten. Ob der junge Spanier auch direkt sein Debüt bei den Profis geben darf, wollte der Barca-Coach nicht verraten.

Auf Rekordjagd

Yamal hat aber gute Chancen, einen neuen Rekord beim FC Barcelona aufzustellen. Der jüngste Spieler, der in der Historie des Klubs jemals aufgelaufen ist, war Armand Martínez Sagi im Jahr 1922 – mit damals 15 Jahren, elf Monaten und fünf Tagen. Yamal bleiben noch knapp zwei Monate, um den Rekord zu knacken.

Der U19-Nationalspieler kickt seit seinem siebten Lebensjahr in Barças Fußballschule La Masia. Der dribbelstarke Linksfuß spielt meist auf dem rechten Flügel mit starkem Drang in die Mitte. Er kann aber auch im Sturmzentrum auflaufen. Sein trickreicher Spielstil und sein unfassbares Tempo machen den Angreifer unberechenbar. Dazu kommen ein starker Abschluss und eine gute Übersicht für die Mitspieler. Vielleicht kann er diese Qualitäten schon morgen das erste Mal im Camp Nou zeigen.