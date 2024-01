Schalke: Knäbel geht vorzeitig

Peter Knäbel scheidet bei Schalke 04 vorzeitig aus dem Dienst. Der eigentlich noch bis Saisonende gültige Vertrag wurde in beiderseitigem Einvernehmen mit dem heutigen Tag aufgelöst. Die ohnehin für den Sommer angedachte Trennung vollzieht sich also ein halbes Jahr früher.

Derweil wird Knäbel in den kommenden Monaten noch beratend für Schalke tätig sein. „Mit meiner Entscheidung, nach dieser Saison zu meiner Familie in die Schweiz zurückzukehren, hat sich der von Aufsichtsrat und Vorstand angestoßene Strukturprozess ein Stück weit beschleunigt und nun einen Punkt erreicht, an dem mein Ausscheiden aus dem Vorstand inhaltlich wie zeitlich nachvollziehbar ist“, begründet Knäbel die neue Entwicklung.