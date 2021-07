Juve-Talent Dragusin vor Serie A-Wechsel

US Sassuolo steht kurz vor der Verpflichtung eines Abwehrtalents. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, wechselt Radu Dragusin auf Leihbasis von Juventus Turin zu den Neroverdi. Der 19-jährige Innenverteidiger verlängerte erst im August seinen Vertrag bei der Alten Dame bis 2025, ist dort also langfristig eingeplant.

Spielpraxis wird der Rumäne nun aber erstmal beim Ligakonkurrenten sammeln. In der vergangenen Spielzeit kam Dragusin bereits zu einem Kurzeinsatz in der Liga und in der Champions League für Juve. In Sassuolo soll der Rechtsfuß nun den zu Shakhtar Donetsk abgewanderten Marlos ersetzen.