Bestätigt: Cunha will bei Hertha verlängern

Matheus Cunha öffnet Hertha BSC die Tür für eine Verlängerung. „Wir waren zu Gesprächen in Berlin. Matheus hat ein sehr gutes Verhältnis zu den Verantwortlichen und möchte sich langfristig bei Hertha entwickeln“, sagt Eric Lovey, Berater des brasilianischen Angreifers, gegenüber der ‚Bild‘.

Schon am gestrigen Dienstag kam heraus, dass Hertha und Cunha vor der Verlängerung bis 2025 stehen. Vor allem die Perspektive überzeugt den 21-jährigen Angreifer, wie dessen Agent betont: „Es geht Matheus vor allem um die sportliche Entwicklung.“ Heißt: Bevor Cunha den Sprung zu einem Topklub wagt, will er noch einige Zeit in Berlin reifen.