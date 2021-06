Sancho-Verhandlungen schreiten voran: „Vorsichtiger Optimismus“

Während sich Jadon Sancho im Lager der englischen Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft vorbereitet, pokert Borussia Dortmund um die sportliche Zukunft des 21-Jährigen. Laut dem englischen ‚Sky Sports‘ führen der BVB und Manchester United kontinuierliche Verhandlungen.

Überraschend ist das nicht, schließlich versuchten die Red Devils bereits im vergangenen Sommer fieberhaft, Sancho von den Dortmundern loszueisen. Die stellten sich damals noch quer, doch in diesem Jahr ist die Ausgangslage eine andere. Dem Bericht zufolge sind alle Parteien „vorsichtig optimistisch“, dass ein Sancho-Transfers ins Old Trafford gelingen wird.

Knapp 100 Millionen Ablöse?

Eine Entscheidung wird für die Zeit nach der EM erwartet. Wie viel Geld dann im Fall der Fälle von Manchester nach Dortmund fließen wird, ist unklar. Die ‚Sport Bild‘ berichtete jüngst, dass der BVB 95 Millionen Euro fordere. Wohlgemerkt als Fixsumme – ohne Boni.

Sanchos Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2023. In der abgelaufenen Saison zeigte der Flügelspieler vor allem in der Rückrunde teils herausragende Leistungen und feierte mit den Westfalen den Gewinn des DFB-Pokals.