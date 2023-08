Nach zwei Jahren: Sigurdsson findet neuen Klub

Nach einem Jahr ohne Klub ist Gylfi Sigurdsson zurück im Profifußball. Der mittlerweile 33-jährige Mittelfeldspieler hat beim dänischen Erstligisten Lyngby BK einen Einjahresvertrag unterschrieben. Sigurdsson stand bis Sommer 2022 beim FC Everton unter Vertrag. Der Isländer war 2021 wegen Vorwürfen wegen Kindesmissbrauchs festgenommen worden, seitdem bestritt er kein einziges Spiel mehr. Im April diesen Jahres folgte der Freispruch des Ex-Bundesligaprofis in allen Anklagepunkten.

Nun will Sigurdsson in Dänemark wieder auf die Beine kommen. „Gylfi ist ein Spieler aus einem Kreis, aus dem wir normalerweise keine Spieler holen können“, sagt Nachwuchschef Nicas Kjeldsen, „Gylfi hat in den vergangenen Jahren keinen Fußball gespielt, weshalb wir natürlich Geduld mit ihm haben werden. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass wir für Lyngby einen guten Spieler gewonnen haben und darauf sind wir sehr stolz.“