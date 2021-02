Freiburgs Schlotterbeck im Everton-Visier

Der FC Everton zeigt wohl Interesse an Keven Schlotterbeck vom SC Freiburg. Laut der ‚Bild‘ sind die Toffees auf den Innenverteidiger des SCF „aufmerksam geworden“. Konkrete Schritte in Richtung eines Transfers wurden aber offenbar noch nicht eingeleitet.

Dass Schlotterbeck die Freiburger im Sommer verlassen könnte, ist Stand jetzt allerdings ein realistisches Szenario. Der 23-Jährige ist nur noch bis 2022 an die Breisgauer gebunden. Will der Klub noch eine Ablöse generieren, müsste man den Linksfuß also auf dem nächsten Transfermarkt verkaufen.

Schlotterbeck ist seit 2017 für Freiburg aktiv, verbrachte die vergangene Saison aber auf Leihbasis bei Union Berlin. Dort reifte er zu einem Spieler von Bundesliga-Format und hat mittlerweile auch einen Stammplatz unter Trainer Christian Streich inne.