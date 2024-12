Boxing Day in England: Nächster Tiefschlag für City?

Nur eines der vergangenen zwölf Pflichtspiele konnte Manchester City gewinnen, betrachtet man lediglich die jüngsten acht Ligaspiele, rangieren die Citizens auf dem letzten Tabellenplatz der Premier League. Spieler, Verantwortliche und Fans des Klubs können sich die schwere Krise des aktuellen Meisters nicht so recht erklären.

Den einen Grund für die City-Talfahrt gibt es auch nicht, mehrere Faktoren spielen in Wechselwirkung zusammen. Das beobachtete auch zuletzt Trainer Pep Guardiola, der von Field Interview zu Field Interview immer ratloser wirkt und mal mit der langen Verletzungsliste argumentiert, die vor allem die Defensive betrifft und zudem Ballon d’Or-Gewinner Rodri beinhaltet, der nach seinem Kreuzbandriss noch monatelang zum Zusehen gezwungen sein wird. Dann fehle es dem Team aktuell an der nötigen mentalen Stärke, der Durchschlagskraft in der Offensive oder an Spielglück.

Guardiola stellt sich vor Haaland

Zuletzt war Stürmerstar Erling Haaland ins Visier der Medien geraten, der in den vergangenen acht Ligaspielen lediglich zwei Treffer beigesteuert hat – eine geradezu beschämende Anzahl für das Selbstverständnis des sonst so treffsicheren Norwegers. „Es geht um uns alle, nicht nur um einen Spieler. Wenn wir in der Vergangenheit Tore geschossen haben und Erling so produktiv war und uns geholfen hat, dann lag das an der Mannschaft“, stellte Guardiola allerdings jüngst klar.

Am morgigen zweiten Weihnachtsfeiertag geht es für City am sogenannten Boxing Day, dem höchsten englischen Fußball-Feiertag, gegen den FC Everton (13:30 Uhr). Die Toffees stehen lediglich auf Rang 15 und können ihrerseits in der aktuellen Saison fußballerisch nur selten überzeugen. Ein Sieg gegen den Liverpooler Klub – am besten mit Toren von Haaland – ist für die Skyblues eigentlich alternativlos. City ist nur noch Tabellensiebter und droht, langsam aber sicher den Anschluss an die Champions League-Plätze zu verlieren.

Übernachtung auf dem Vereinsgelände

Um die bestmögliche Vorbereitung zu gewährleisten hat sich Pep Guardiola nach einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zu einem speziellen Schritt entschieden. Der Katalane hat bekannt gegeben, dass seine Mannschaft in der heutigen Weihnachtsnacht auf dem Trainingsgelände des Vereins übernachten wird. Die übliche Routine vor einem Spieltag soll nicht unterbrochen werden, die Spieler kehren daher nach dem Abendtraining nicht zu ihren Familien an den Weihnachtsbaum zurück.

Guardiola hoffe, dass es seinen Profis nichts ausmache, denn immerhin „ist das unser Job“. Ungewöhnlich ist eine solche Maßnahme in der Nacht vor dem Boxing Day bei Heimspielen nicht, wird aber auch nicht von allen Vereinen praktiziert. Guardiola betonte, dass der gesamte Verein versucht, die Saison wieder in Schwung zu bringen, und hob Everton als Gelegenheit hervor, den Ball ins Rollen zu bringen: „Diese Situation ist für uns alle neu. Es geht um uns, um alle. Es sind viele kleine Details und einige große Details, die uns nicht so gut machen, wie wir es einmal waren. Aber wir haben am zweiten Weihnachtstag eine weitere Chance.“

Wintertransfers können helfen

Sollte es auch gegen Die Toffees wieder nicht für einen Dreier reichen, wird sich City wohl verstärkt auf dem Wintertransfermarkt umsehen. Zwar zeigte sich Guardiola gegenüber der Presse nicht sehr begeistert von dem Wechselfenster mitten in der Spielzeit, gestand allerdings auch jüngst ein, dass der Verein alle Möglichkeiten ausschöpfen muss. Hauptziel soll ein Sechser sein, der Rodri ersetzen kann. Die Kriegskasse der Citizens ist nach dem jüngsten Umsatzrekord jedenfalls prall gefüllt.