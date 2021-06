EM-Kader mit guter Mischung: Wohin geht die Reise der Türkei?

Die Stars

Die Offensive darf getrost als das Prunkstück im 4-2-3-1 oder auch 4-4-2-System bezeichnet werden. Zwei Akteure stechen in diesem Bereich besonders hervor. Hakan Calhanoglu (27), Spielmacher beim AC Mailand, ist in der Nationalelf zum Schlüsselspieler gereift. Der flexibel einsetzbare Freistoßspezialist zieht die Fäden und kurbelt das Offensivspiel unermüdlich an. In der abgelaufenen Saison schoss der ehemalige Bundesliga-Spieler (HSV, Bayer 04) in wettbewerbsübergreifend 43 Einsätzen neun Tore und gab zwölf Assists. Ein weiterer Leistungsträger ist Mittelstürmer Burak Yilmaz (35) vom OSC Lille. Der bullige Angreifer erlebt derzeit seinen zweiten Frühling und steuerte 16 Tore in 28 Ligaeinsätzen zum Gewinn des französischen Meistertitels bei. Auch im Nationaldress soll der Rechtsfuß während der Endrunde liefern.

Defensivspieler mit Bundesliga-Erfahrung

Innenverteidiger Caglar Söyüncü (25) von Leicester City ist ein Fixpunkt in der Viererkette. Der ehemalige Spieler vom SC Freiburg besticht mit überdurchschnittlich gutem Stellungsspiel und einem starken Passspiel. Innerhalb der Mannschaft zählt der 1,87-Mann zu den Führungsspielern. Bei den Foxes mauserte sich der Rechtsfuß zum Stammspieler und kam in der zurückliegenden Spielzeit auf 32 Einsätze, darunter 23 in der Premier League. Ein weiterer Verteidiger im Blickfeld ist sein potenzieller Nebenmann Ozan Kabak (21), der im Winter auf Leihbasis vom Absteiger FC Schalke 04 nach zum FC Liverpool wechselte. Der talentierte Rechtsfuß verfügt über ein gutes Auge für seine Mitspieler und möchte bei der EM auf sich aufmerksam machen.

Schaubühne Europameisterschaft

Natürlich bietet das anstehende Kontinentalturnier auch für etliche weitere Spieler eine gute Möglichkeit, um sich für andere Vereine zu empfehlen. Angreifer Cengiz Ünder (23), derzeit von der AS Rom an Leicester City verliehen, könnte mit starken Leistungen ein Bewerbungsschreiben bei möglichen Interessenten hinterlassen. Denn nach einem insgesamt enttäuschenden Jahr in England, in vielen Spielen schaffte es der Linksfuß nicht einmal in der Kader des Tabellenfünften, steht im Sommer möglicherweise eine Luftveränderung bevor. Darüber hinaus ist die EM auch für Angreifer Kenan Karaman (27) von Fortuna Düsseldorf eine gute Plattform. Der Rechtsfuß wird die Fortuna im Sommer ablösefrei verlassen. Den gebürtigen Stuttgarter, der in der Nationalelf zumeist gesetzt ist, könnte es in der anstehenden Transferperiode in die Süper Lig ziehen.

So könnte die Türkei spielen

Die Termine

Die Türkei spielt in Gruppe A gegen Italien, Wales und die Schweiz.

Türkei - Italien (11. Juni, 21 Uhr in Rom)

Türkei - Wales ( 16. Juni, 18 Uhr in Baku)

Schweiz - Türkei ( 20. Juni, 18 Uhr in Baku)

Der Kader

Tor: Mert Günok (Basaksehir), Ugurcan Cakir (Trabzonspor), Altay Bayindir (Fenerbahce)

Abwehr: Mehmet Zeki Celik (OSC Lille), Mert Müldür (US Sassuolo), Merih Demiral (Juventus Turin), Ozan Kabak (FC Liverpool), Caglar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (US Sassuolo), Umut Meras (AC Le Havre), Ridvan Yilmaz (Besiktas)

Mittelfeld: Okay Yokuslu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyali (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Besiktas), Ozan Tufan (Fenerbahce), Orkun Kökcü (Feyenoord Rotterdam), Yusuf Yazici (OSC Lille), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Hakan Calhanoglu (AC Mailand)

Angriff: Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoglu (Galatasaray), Burak Yilmaz (OSC Lille), Enes Ünal (FC Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Ibrahim Dervisoglu (Galatasaray)

