Hollands EM-Kader: Wieder einmal Underdog

Die Stars

Ohne den verletzten Kapitän Virgil van Dijk sind die verbleibenden Schlüsselspieler der Niederlande Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum (30) vom FC Liverpool sowie im Angriff Olympique Lyons Kapitän Memphis Depay (27). Beide waren für ihre Vereine in dieser Spielzeit ein integraler Bestandteil und könnten in der kommenden Saison sogar gemeinsam als Teamkollegen beim FC Barcelona zusammenspielen. Wijnaldum war mit 51 Pflichtspieleinsätzen der nimmermüde Dauerbrenner, während Depay mit 34 Scorerpunkten in 40 Spielen fast an jedem zweiten Treffer von Lyon beteiligt war.

Wenig Bundesligapower

Die Zeiten, in denen die Leistungsträger der niederländischen Nationalmannschaft in der Bundesliga aktiv waren, ist längst vorbei. Mit Wout Weghorst (28) vom VfL Wolfsburg schaffte es nur ein Profi in die Elftal, der sein Geld in Deutschland verdient. Aufgrund der Qualität im Angriff stehen die Einsatzchancen für den Torjäger der Wölfe relativ schlecht. Mit Luuk de Jong hat Oranje zudem einen Stürmer mit ähnlichem Profil im Kader, der zuletzt häufiger zum Zug kam.

Player to watch

Ajax Amsterdams neues Lieblingstalent Ryan Gravenberch könnte dank der Turniererfahrung noch einmal einen Schritt nach vorne machen. Der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler startete in seiner weiten Profisaison mit 47 Pflichtspielen so richtig durch und verpasste in der Liga lediglich zwei Partien aufgrund einer Corona-Infektion. Das zeigt, wie wichtig der Teenager bereits für den niederländischen Meister ist. In seiner Altersklasse gehört der 1,90 Meter große Rechtsfuß mittlerweile zu den größten Talenten der Welt. Auch wenn die Plätze im Zentrum quasi fest vergeben sind, kann Gravenberch jederzeit ins kalte Wasser geworfen werden.

So könnte die Niederlande spielen

Die Termine

Die Niederlande spielen in Gruppe C gegen Österreich, Nordmazedonien und die Ukraine.

Niederlande – Ukraine (13. Juni, 21 Uhr in Amsterdam)

Niederlande – Österreich (17. Juni, 21 Uhr in Amsterdam)

Nordmazedonien – Niederlande (21. Juni, 18 Uhr in Amsterdam)

Der Kader

Tor: Tim Krul (Norwich City), Jasper Cillessen (FC Valencia), Maarten Stekelenburg (Ajax Amsterdam)

Abwehr: Matthijs de Ligt (Juventus Turin), Daley Blind, Jurriën Timber (beide Ajax Amsterdam), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven), Stefan de Vrij (Inter Mailand), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)

Mittelfeld: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Ryan Gravenberch, Davy Klaassen (beide Ajax Amsterdam), Georginio Wijnaldum (FC Liverpool), Donny van de Beek (Manchester United), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar)

Angriff: Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (FC Sevilla), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Quincy Promes (Spartak Moskau), Cody Gakpo, Donyell Malen (beide PSV Einhoven), Steven Berghuis (Feyenoord Rotterdam)