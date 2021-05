EM-Mitfavorit Belgien: Viermal Bundesliga & ein Traumsturm

Die Stars

Belgiens Prunkstück ist die Offensive. Kevin De Bruyne (29) ist Dreh- und Angelpunkt bei Manchester City und Romelu Lukaku (28) schoss Inter Mailand mit 24 Toren zur italienischen Meisterschaft. Kommt zudem noch der bei Real Madrid dauerverletzte Kapitän Eden Hazard (30) in Fahrt, dürften die Belgier nur schwer zu stoppen sein. Weltklasse ist auch Hazards Teamkollege von Real: Thibaut Courtois (29) war bester Keeper der WM 2018.

Bundesliga-Quartett

Gleich drei Spieler von Borussia Dortmund stehen im 26er-Kader des Weltranglistenersten. Neben Thorgan Hazard (28) und Thomas Meunier (29) ist auch Axel Witsel (32) trotz Achillessehnenriss dabei. Ob der Sechser fit genug für das Turnier ist, wird sich zeigen müssen. Hertha-Kapitän Dedryck Boyata (30) komplettiert das Bundesliga-Quartett.

Player to watch

Der belgische Kader ist extrem erfahren. Tatsächlich steht mit Jérémy Doku (18) nur ein Spieler unter 24 Jahren im Aufgebot. Zu Saisonbeginn ließ sich Stade Rennes den Flügelspieler, der in der Heimat beim RSC Anderlecht begeisterte, stolze 26 Millionen Euro kosten. Fünf Scorerpunkte in 30 Ligue 1-Spielen waren dann aber nicht das, was man sich erhoffte. Ob es nun bei der EM aufwärts geht?

So könnte Belgien spielen

Trainer Roberto Martínez (47) ist seit 2016 im Amt und setzt seitdem ziemlich konsequent auf eine 3-4-2-1-Grundordnung. Auffällig dabei: Die Offensivspieler bleiben oft vorne und lauern auf Konter, während Belgien nur mit sieben Feldspielern aktiv verteidigt. Brandgefährlich für beide Tore.

Die Termine

Belgien spielt in Gruppe B gegen Dänemark, Finnland und Russland.

Belgien – Russland (12. Juni, 21 Uhr in St. Petersburg)

Dänemark - Belgien (17. Juni, 18 Uhr in Kopenhagen)

Finnland - Belgien (21. Juni, 21 Uhr in Kopenhagen)

Der 26er-Kader

Tor: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (FC Brügge), Matz Sels (Racing Straßburg)

Abwehr: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Dedrick Boyata (Hertha BSC), Timothy Castagne (Leicester City), Jason Denayer (Olympique Lyon), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Jan Vertonghen (Benfica Lissabon), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Thomas Meunier (Borussia Dortmund)

Mittelfeld: Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Nacer Chadli (Istanbul Basaksehir), Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers), Kevin De Bruyne (Manchester City), Thorghan Hazard (Borussia Dortmund), Dennis Praet, Youri Tielemans (beide Leicester City), Hans Vanaken (FC Brügge), Axel Witsel (Borussia Dortmund)

Sturm: Michy Batshuayi, Christian Benteke (beide Crystal Palace), Jeremy Doku (Stade Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter Mailand), Dries Mertens (SSC Neapel), Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion)