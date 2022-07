Bericht: Stuttgart schnappt sich neuen Stürmer

Der VfB Stuttgart hat offenbar einen neuen Angreifer an der Angel. Informationen des griechischen Fachmagazins ‚Sportime‘ zufolge stehen die Schwaben kurz vor der Verpflichtung des Kolumbianers Juan José Perea. Kolportierter Kostenpunkt: Zwei Millionen Euro Ablöse plus Boni. Interesse soll auch Werder Bremen signalisiert haben.

Der 22-Jährige verdient seine Brötchen in Griechenland bei PAS Giannina. Im regulären Liga-Betrieb steuerte Perea sechs Treffer und drei Vorlagen in 23 Pflichtspielen bei. In den anschließenden Play-offs verbesserte sich sein Toreschnitt auf vier Treffer in neun Partien.

Diesem Mann kann also durchaus ein Torriecher attestiert werden. Perea ist sowohl zentral als auch auf dem Flügel einsetzbar. Mit seiner Flexibilität könnte er den zum VfL Wolfsburg zurückgekehrten Omar Marmoush ersetzen. Womöglich wird auch noch der Kaderplatz von Darko Churlinov frei, dessen langfristiger Wechsel zu Schalke 04 noch nicht vom Tisch ist.