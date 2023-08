Leipzig-Flirt Sutalo vom Markt

Ajax Amsterdam steht kurz davor, einen neuen Innenverteidiger an Bord zu holen. Laut Fabrizio Romano sind sich die Niederländer mit Dinamo Zagreb über einen Transfer von Josip Sutalo einig. Der kroatische Klub erhalte eine Ablöse von 21 Millionen Euro inklusive Boni, dem 23-Jährigen winke ein Fünfjahresvertrag.

Auch RB Leipzig zeigte nach FT-Infos Interesse an Sutalo, doch entschied sich stattdessen für einen Transfer von Castello Lukeba (20). Sutalo gehörte in der vergangenen Saison zum Stammpersonal von Zagreb und stand in 36 Spielen auf dem Platz.