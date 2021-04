Medien: BVB-Interesse an Boateng

Die Personalie Jérôme Boateng (32) scheint ein Thema bei Borussia Dortmund zu sein. Wie der ‚Sportbuzzer‘ auf Grundlage eigener Informationen vermeldet, diskutiert man beim BVB über eine mögliche Verpflichtung des Weltmeisters. Zuletzt bestätigte Hasan Salihamidzic, dass der auslaufende Vertrag von Boateng nicht verlängert wird.

In Dortmund könnte es also zu einer Wiedervereinigung mit Mats Hummels kommen. Gemeinsam hatten die beiden Ex-Nationalspieler großen Anteil am Weltmeister-Titel der deutschen Nationalmannschaft 2014 in Brasilien. Auch für den FC Bayern verteidigten sie von 2016 bis 2019 oft gemeinsam.

Ablösefrei und leistungsbezogener Vertrag

Einen Haken hätte die Sache für Boateng aber schon. Derzeit ist er mit kolportierten 12 Millionen Jahresgehalt ein Topverdiener der Bundesliga. In Dortmund müsste er sich wohl mit weniger zufrieden geben und einen leistungsbezogenen Vertrag akzeptieren, so der ‚Sportbuzzer‘.

Für den BVB, der durch das wahrscheinliche Verpassen der Champions League mit finanziellen Einbußen planen muss, wäre die Verpflichtung des ablösefreien Boatengs ein guter Deal. Doch auch andere Klubs haben den erfahrenen Verteidiger auf der Liste.