Feyenoord bindet Top-Torjäger Gimenez

Santiago Gimenez schwört Feyenoord Rotterdam die Treue. Der Mittelstürmer hat seinen ohnehin bis 2026 datierten Vertrag beim niederländischen Meister um eine weitere Saison bis 2027 verlängert. Gimenez war vor einem Jahr für sechs Millionen Euro von seinem mexikanischen Jugendklub CD Cruz Azul nach Rotterdam gewechselt.

In der vergangenen Saison schoss der 22-Jährige in 50 Pflichtspielen für Feyenoord 28 Tore, im Juli gewann er mit Mexiko den Gold Cup. Interesse an Gimenez signalisierten in den zurückliegenden Monate mehrere europäische Vereine, darunter Manchester United, Tottenham Hotspur und der AC Mailand.