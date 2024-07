Nach Trainings-Eklat: Azmoun auf dem Abstellgleis

Sardar Azmoun wird bei Bayer Leverkusen bis auf Weiteres nicht mehr ins Teamtraining unter Chefcoach Xabi Alonso zurückkehren. Wie die Werkself gegenüber dem ‚kicker‘ mitteilte, absolviert der Stürmer ab sofort nur noch individuelles Training. Azmoun war am gestrigen Montag dem Auftakt der Saisonvorbereitung unentschuldigt ferngeblieben, nachdem der Iraner noch am Vortag zur Leistungsdiagnostik bei Bayer angetreten war. Erst nachträglich habe sich Azmoun dem ‚kicker‘ zufolge abgemeldet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Fachmagazin spekuliert nun, dass der 29-Jährige überhaupt nicht mehr ins Mannschaftstraining zurückkehrt. Schließlich ist der Angreifer trotz einer Restvertragslaufzeit von drei Jahren klarer Verkaufskandidat beim Deutschen Meister. In der vergangenen Saison war der Iraner an die AS Rom verliehen und in 29 Pflichtspielen an sieben Treffern direkt beteiligt gewesen. Als mögliche Ablöse stehen zehn Millionen Euro im Raum. Azmoun war Anfang 2022 für 2,5 Millionen Euro von Zenit St. Petersburg unters Bayer-Kreuz gewechselt.