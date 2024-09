150-Millionen-Finale: Acht neue Stars für Saudi-Arabien

Seit der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo (39) im Januar 2023 sammelt die Saudi Pro League quasi Stars aus Europa und Südamerika. Am gestrigen Deadline Day kamen nochmal einige hinzu.

Fast 150 Millionen Euro Ablöse flossen am Montag nach Europa. Auch RB Leipzig machte Reibach und verkaufte Mohamed Simakan (24) für 45 Millionen an Al Nassr. Der Ronaldo-Klub schnappte sich zudem für 23 Millionen Flügelstürmer Ângelo (19/FC Chelsea).

Lese-Tipp

21 Millionen: Ajax verkauft Bergwijn

Auch Al Ittihad, wo mit Karim Benzema (36) ein weiterer ehemaliger Weltfußballer kickt, schlug am Montag doppelt zu. Der portugiesische Nationalverteidiger Danilo Pereira (32) kam für fünf Millionen von Paris St. Germain. Außerdem fand Steven Bergwijn (26) von Ajax Amsterdam den Weg in die Wüste. Kostenpunkt: 21 Millionen.

Die AS Rom gab gestern gleich zwei Spieler nach Saudi-Arabien ab. Verteidiger Chris Smalling (34) ging zu Al Fayha, während Rechtsaußen João Costa (19) für neun Millionen an Al Ettifaq verkauft wurde. Nochmal wesentlich teurer war dessen brasilianischer Landsmann Marcos Leonardo (21). Für den Stürmer fließen 45 Millionen von Al Hilal an Benfica Lissabon. Die Ablöse für den Wechsel von Daniel Podence (28) ist derweil noch nicht durchgesickert. Der portugiesische Dribbel-Floh wechselt von den Wolverhampton Wanderers zu Al Shabab.