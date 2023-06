60-Millionen-Preisschild: Chiesa-Spur zu den Bayern?

Juventus Turin könnte in diesem Sommer über einen Verkauf von Federico Chiesa nachdenken. Nach Informationen von ‚Gazzetta dello Sport‘ würde die Alte Dame rund 60 Millionen Euro für den Offensivstar aufrufen. Zu den möglichen Interessenten soll auch der FC Bayern gehören. ‚Rai Sport‘ berichtete vor einigen Tagen von einer möglichen Offerte des FC Bayern in Höhe von 50 Millionen Euro.

‚Sky‘ wiederum hatte im Rahmen der Berichterstattung des italienischen Portals dargelegt, dass Chiesa in den Transferplanungen an der Säbener Straße keine Rolle spielen soll. Dass Chiesa bei den Bayern-Offiziellen nicht gänzlich unbekannt ist, steht aber auch fest. Schon im Dezember 2021 schwärmte Karl-Heinz Rummenigge ganz unverblümt in einem Interview von den Qualitäten des Offensivspielers. Als weitere Kandidaten für eine Verpflichtung sind der FC Chelsea, der FC Liverpool und Paris St. Germain in der Verlosung.

Chiesa musste nach einem Kreuzbandriss fast die gesamte Hinrunde der abgelaufenen Saison pausieren. Erst im Endspurt der Spielzeit lief es wieder rund für den 25-Jährigen. In den letzten fünf Ligaspielen gelangen ihm zwei Tore und zwei Assists. Die ansteigende Formkurve und nachgewiesen wiedererlangte Fitness wecken nun Begehrlichkeiten im Ausland.