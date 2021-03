Sabitzer: „Gehalt nicht mein Hauptaugenmerk“

Offensivspieler Marcel Sabitzer von RB Leipzig lässt seinen nächsten Karriereschritt weiterhin offen. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ sagt der 26-jährige Österreicher: „Ich habe bis 2022 einen Vertrag, und nicht nur bis zum Sommer. Es ist in Mode gekommen, dass man die Zukunftsfrage stellt, sobald ein Spieler in die letzten 18 Monate seines Vertrags kommt. Das heißt aber nicht, dass in dem Moment alles entschieden werden muss.“ Sabitzer weiter: „Ich fühle mich in Leipzig und im Klub wohl, dazu sind wir erfolgreich.“

Angesprochen auf seine Gehaltsvorstellungen als womöglich ausschlaggebender Punkt erwidert der Rechtsfuß: „Wenn ein Vertrag ausläuft und verlängert werden soll, stellt sich ja immer die Frage: Kommen die beiden Parteien zusammen? Aber das Gehalt ist jetzt nicht mein Hauptaugenmerk.“ Der österreichische Nationalspieler spielt seit 2014 bei den Sachsen. In Leipzig hat er sich zu einem Leistungsträger entwickelt und trägt seit dieser Saison die Kapitänsbinde. Wettbewerbsübergreifend schoss Sabitzer in 28 Einsätzen bis dato sechs Tore und legte sechs weitere auf.