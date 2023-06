Hohe Ausstiegsklausel: Richters Hertha-Verbleib ungewiss

Hertha BSC kann sich nicht gänzlich darauf verlassen, die Mission Wiederaufsteig zusammen mit Marco Richter anzutreten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist in dem bis 2025 datierten Kontrakt des Offensivspielers eine Ausstiegsklausel verankert. Dem Boulevardblatt zufolge beläuft sich jener Passus auf rund 23 Millionen Euro.

Der Bundesliga-Absteiger würde Richter gerne an Bord halten. In der abgelaufenen Saison bewies sich der 25-Jährige als einer der wenigen Hoffnungsschimmer bei der Hertha: In 29 Einsätzen war der Angreifer an elf Toren direkt beteiligt. Laut Informationen der ‚Bild‘ hat der Hauptstadtklub Richter sogar signalisiert, dass der Rechtsfuß bei einem Verbleib auf seiner Lieblingsposition im offensiven Mittelfeld eingeplant ist.

