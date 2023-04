Baku-Nachfolger: Wolfsburg schaut auf Aarons

Die Zeit von Ridle Baku beim VfL Wolfsburg neigt sich womöglich dem Ende zu. Für den Rechtsverteidiger existiert im Sommer ein gewisser Markt. Dem Vernehmen nach setzen sich der FC Arsenal und der FC Villarreal mit einer möglichen Verpflichtung des 25-Jährigen auseinander. In der Vergangenheit wurden zudem der FC Chelsea sowie RB Leipzig genannt. Auch wenn Baku bis 2025 beim VfL unter Vertrag steht, könnte der vierfache Nationalspieler im Sommer den Abflug machen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Wölfe bereiten sich offenbar auf dieses Szenario vor. Wie die ‚Sun‘ berichtet, beobachtet der Bundesligist Max Aarons von Norwich City intensiver. Am vergangenen Freitag sollen Wolfsburger Scouts Aarons beim 2:0-Sieg über die Blackburn Rovers genauer unter die Lupe genommen haben. Der 23-Jährige zählt auch in dieser Saison zu den Leistungsträgern der Canaries.

Lese-Tipp

Marmoush-Transfer: Letzte Hürde genommen

In dieser Saison stand der pfeilschnelle Rechtsfuß in 42 Pflichtspielen auf dem Rasen. Gut für den VfL: Beim englischen Zweitligisten steht der 20-fache englische U21-Nationalspieler nur noch bis 2024 unter Vertrag. Norwich muss sich somit nach der Saison mit einem Aarons-Verkauf auseinandersetzen, sollte man das Eigengewächs nicht ablösefrei ziehen lassen wollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gladbach & Bayern waren dran

Im vergangenen Sommer hatte Borussia Mönchengladbach intensiv um Aarons geworben. Auch der FC Bayern wurde einst mit dem Youngster in Verbindung gebracht. Doch der früher so hochgelobte Außenverteidiger blieb letztlich in Norwich. Nun könnte mit einiger Zeit Verspätung der Schritt in die Bundesliga erfolgen.