Baku: Vier Topklubs auf der Fährte

Rechtsverteidiger gehobener Güte, ausgestattet mit defensiver wie offensiver Qualität, existieren nicht gerade wie Sand am Meer. Ridle Baku ist so einer. Bislang konnte der VfL Wolfsburg seinen Leistungsträger in der Autostadt halten, unklar allerdings, ob das auch nach der laufenden Spielzeit gelingt.

Der Markt für einen Baku-Transfer wäre nach Lage der Dinge jedenfalls vorhanden. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, steht der 24-Jährige im Fokus des FC Villarreal und des FC Arsenal. Die schon in der Vergangenheit interessierten RB Leipzig und FC Chelsea bringt das Fachmagazin ebenfalls wieder ins Spiel. England, Spanien oder Deutschland – die Optionen könnten schlechter sein.

Seit 2020 steht Baku in Wolfsburg unter Vertrag und hat seitdem praktisch durchweg einen Stammplatz inne. Sein Vertrag ist bis 2025 datiert und beinhaltet keine Ausstiegsklausel. Dem VfL gibt das die Möglichkeit, eine hohe Ablöse für den Rechtsfuß zu fordern – oder auch einen Transfer generell zu verweigern. Schließlich ließe sich ein Wechsel auch 2024 noch adäquat vergüten.