Spanien verfällt in Benzemania | Guardiolas Hommage

Spanien liegt Benzema zu Füßen

3:1 gewann Real Madrid am gestrigen Samstagnachmittag gegen Celta Vigo. Matchwinner bei den Merengues war dabei Angreifer Karim Benzema, der mit einem Doppelpack sowie einem Assist einen entscheidenden Anteil an dem letztlich ungefährdeten Sieg trug. In den zurückliegenden sechs Spielen schoss der 33-Jährige acht Tore für die Königlichen. Auf der heutigen Titelseite der ‚Marca‘ erscheint der Franzose weil „Benzema bei Real Madrid den Weg weist“. Die ‚as‘ glaubt ihrerseits, dass „Benzema unersättlich ist“. ‚El País‘ wiederum beschwört einen „Benzema auf dem Weg“, der sein Team „auf den Schultern“ trägt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Guardiola huldigt seinen Spieler

Manchester City hat sich gestern Abend durch einen 2:0 Sieg gegen den FC Everton für das FA-Cup Halbfinale qualifiziert. Die Citizens sind momentan in bestechender Form. Das historische Quadruple ist möglich. Besonders stark drauf ist Mittelfeldmann Ilkay Gündogan, der das Führungstor gegen die Toffees schoss. Der ‚Daily Star‘ berichtet in seiner heutigen Ausgabe, dass „bei City alles über Gündogan läuft“. Pep Guardiola zollt im ‚Daily Mirror‘ seinen Spielern Tribut: „Wir haben 39 Spiele gespielt und 34 gewonnen. In dieser Winterzeit alle drei Tage zu spielen, das ist unglaublich. Ich habe keine Worte, um das auszudrücken. Es geht nicht nur um Taktik und Fähigkeiten, es geht auch um den Geist, um die Bereitschaft für jedes Spiel. Was wir erreicht haben, ist mehr als bemerkenswert, es ist unglaublich. Das ist einer der größten Erfolge, die wir seit sehr langer Zeit zusammen hatten.“

Pirlo gibt das Titelrennen nicht auf

In der Serie A ist der Kampf um die Meisterschaft aktuell enorm spannend. Konkurrent Inter Mailand kann momentan aufgrund etlicher Coronafälle nicht am Spielbetrieb teilnehmen. Entsprechend möchte die Alte Dame den Abstand nach oben nun verkürzen. Vor dem heutigen Spiel gegen Benevento Calcio (15 Uhr) schafft es Coach Andrea Pirlo auf die Titelseite der ‚Tuttosport‘, weil er „die Rivalität zwischen Inter und Juve wieder aufleben lässt.“ Die ‚Gazzetta dello Sport‘ deutet ihrerseits an, dass es Zeit ist, „auf den letzten Zug“ für den Scudetto aufzuspringen. Es heißt „jetzt oder nie,“ fasst die italienische Sporttageszeitung zusammen.