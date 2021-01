Real-Verlängerung: Darum zögert Vasquez

Zwischen Real Madrid und Lucas Vásquez stocken die Gespräche über eine Verlängerung. Grund dafür ist laut ‚Cadena SER‘ zum einen das angebotene Gehalt, welches sich beim neuen Dreijahresvertrag nicht erhöhen würde. Zum anderen ärgert sich der 29-jährige Spanier darüber, dass die Königlichen ihn im abgelaufenen Sommer zu einem katarischen Klub abgeben wollten.

Daher soll Vásquez „vorerst“ keine Motivation haben, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Real verlängern zu wollen. Im Team von Trainer Zinedine Zidane ist der Flügelspieler eine Konstante. In der laufenden Saison stand das Eigengewächs in 18 von 23 absolvierten Pflichtspielen in der Startformation. Dabei gelangen ihm zwei Treffer sowie drei Assists.