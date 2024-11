Hummels-Klub: Übernimmt Ranieri die Roma?

Auf der Suche nach einem neuen Trainer kristallisiert sich bei der AS Rom ein neuer Favorit heraus. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, kam es am gestrigen Dienstagabend in London zu einem Treffen zwischen Roma-Besitzer Dan Friedkin und Claudio Ranieri. Demnach ist der 73-jährige Italiener der Top-Kandidat auf die Nachfolge von Ivan Juric, der am vergangenen Sonntag entlassen wurde.

Für Ranieri wäre es das dritte Engagement bei den Giallorossi, bis zum Sommer stand die Trainerlegende bei Cagliari Calcio an der Seitenlinie. Als mögliche Alternativen zum gebürtigen Römer werden weiter Roberto Mancini und Vincenzo Montella gehandelt. Edin Terzic, Massimiliano Allegri, Graham Potter, Rudi Garcia und Frank Lampard sollen indes beim Klub von Mats Hummels keine Rolle mehr spielen.