Neuer Trainer für Hummels: Rom feuert Juric

Die AS Rom entlässt zum zweiten Mal in dieser Saison ihren Cheftrainer. Wie die Römer mitteilen, ist Ivan Juric nicht länger Trainer der Giallorossi. Der 49-jährige Kroate hatte Mitte September den Trainerposten von Daniele De Rossi übernommen. Nach zwölf Pflichtspielen war die Bilanz mit vier Siegen, drei Remis und fünf Niederlagen gemischt. Am heutigen Sonntag verlor die AS mit 2:3 gegen den FC Bologna und rutschte auf Platz zwölf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Statement der Roma heißt es: „Wir möchten Ivan Juric für seine harte Arbeit in den letzten Wochen danken. Er hat ein schwieriges Umfeld mit äußerster Professionalität gemeistert, und dafür sind wir ihm dankbar. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“ Wer künftig Weltmeister Mats Hummels trainiert, ist noch unklar. Bei der heutigen Niederlage stand der Innenverteidiger nicht auf dem Platz.