Nach brutalem Angriff: Burgstaller vor Karriereende

Guido Burgstaller muss seine Fußballschuhe voraussichtlich an den Nagel hängen. Wie die österreichische Zeitung ‚oe24‘ berichtet, bereitet Burgstallers Arbeitgeber Rapid Wien eine Presseerklärung vor, in der das Karriereende des 35-Jährigen verkündet werden soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Stürmer, der in Deutschland bei Schalke 04, dem 1. FC Nürnberg und dem FC St. Pauli unter Vertrag gestanden hatte, wurde in der vergangenen Woche nach einem Disco-Besuch in der Wiener Innenstadt angegriffen und erlitt dabei einen Schädelbasisbruch, ist jedoch mittlerweile in einem stabilen Zustand.