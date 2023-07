Werder: Keine Freigabe für Buchanan

Lee Buchanan wird wohl auch kommende Saison für den SV Werder Bremen auf dem Platz stehen. „Stand jetzt ist es nicht unser Plan, Lee auszuleihen. Wir planen mit ihm“, betont Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz gegenüber der ‚Bild‘. Zuletzt wurde über ein Leihgeschäft mit dem links flexibel einsetzbaren Außenbahnspieler spekuliert, um ihm zu mehr Spielzeit zu verhelfen.

In der abgelaufenen Saison zog der 22-jährige Engländer gegen Anthony Jung (31) den Kürzeren, stand insgesamt nur zweimal in der Startelf. „Das erste Jahr war nicht einfach für ihn. Als junger Spieler im Ausland ist es oft schwer. Lee hat sich jetzt aber in Bremen eingelebt“, erklärt Fritz, „wir wollen, dass er nun den nächsten Schritt geht. Dafür muss er sich in jedem Training anbieten und seine Chance nutzen.“

