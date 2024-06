Dank Riad: Geldregen für Barça

Der FC Barcelona verdient beim Transfer von Chadi Riad von Betis Sevilla zu Crystal Palace ordentlich mit. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, kassieren die Blaugrana 50 Prozent der Ablösesumme, die für den 20-Jährigen von England nach Spanien geflossen ist. Riad verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis bei Betis Sevilla. Die Andalusier haben die vereinbarte Kaufoption in Höhe von drei Millionen Euro gezogen und Riad umgehend weiterverkauft

Dem Vernehmen nach kassiert Barcelona nun weitere sechs Millionen Euro plus eine zusätzliche Million an möglichen Boni. Insgesamt verdienen die Katalanen also bis zu zehn Millionen an ihrem Eigengewächs.