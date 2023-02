Calhanoglu & Inter einig über Verlängerung

Hakan Calhanoglu steht offenbar kurz vor der Vertragsverlängerung bei Inter Mailand. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, haben sich die Berater des 29-jährigen Mittelfeldspielers mit den Nerazzurri bereits auf eine Ausdehnung des Kontrakts bis 2026 plus Option auf eine weitere Saison geeinigt. Auch bei den Zahlen herrscht Einigkeit, so die italienische Sportzeitung.

Verkündet werden soll dies idealerweise einhergehend mit dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Dafür müssen die Italiener aber zunächst gegen den FC Porto erfolgreich eine Runde weiterkommen. Das Hinspiel zwischen Inter und dem portugiesischen Vertreter findet am Mittwochabend um 21 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion statt, am 14. März begegnen sich die Teams dann in Porto erneut.

