Benfica verpflichtet Fernández

Benfica Lissabon holt Enzo Fernández nach Europa. Wie der portugiesische Erstligist offiziell bestätigt, erhält River Plate eine Ablösezahlung von zehn Millionen Euro, acht Millionen Euro könnten durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen hinzukommen.

Der Klub aus Buenos Aires behält 25 Prozent der Transferrechte am 21-jährigen Eigengewächs. Fernández gehörte seit der vergangenen Saison dem Profikader der Argentinier an. In der laufenden Spielzeit kam der Achter auf 24 Pflichtspieleinsätze, in denen er an 15 Treffern direkt beteiligt war.