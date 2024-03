Inter-Boss kündigt Lautaro-Deal an

Giuseppe Marotta ist davon überzeugt, die Vertragsverlängerung mit Lautaro Martínez (26) in den kommenden Monaten einzutüten. „Im Moment konzentrieren wir uns darauf, etwas Außergewöhnliches zu erreichen. Was die Gespräche mit Lautaro betrifft, so werden wir noch vor Ende der Saison zu einem Ergebnis kommen“, sagte Inter Mailands Vorstandsvorsitzender am Rande des gestrigen Ligaspiels gegen die SSC Neapel (1:1) bei ‚DAZN‘.

Marotta weiter: „Wir haben ein hervorragendes Verhältnis zu seinem Agenten. Es wird einen neuen Vertrag geben.“ Aktuell ist Martínez noch bis 2026 an den italienischen Spitzenreiter gebunden. Seit Wochen arbeiten die Verantwortlichen an einer Ausdehnung der Zusammenarbeit. Immerhin führt der argentinische Mittelstürmer die Torjägerliste der Serie A deutlich an (23 Tore).