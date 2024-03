Lautaro-Verlängerung: „Sehe kein Problem“

Giuseppe Marotta zeigt sich zuversichtlich, was eine Verlängerung mit Lautaro Martínez angeht. „Wir möchten, dass er bleibt und seinen Vertrag verlängert und er will dasselbe. Das ist das Wichtigste“, so der Vorstandsvorsitzende von Inter Mailand im Rahmen des gestrigen Champions League-Spiels gegen Atlético Madrid (3:5 n. E.) bei ‚Prime Video‘, „er ist unser Kapitän und er liebt es hier. Ich sehe also kein Problem, was seine Verlängerung angeht.“

Und weiter: „Es geht nur darum, zur richtigen Zeit alles klarzumachen, wir haben keine Eile.“ Martínez‘ Vertrag in Mailand läuft noch bis 2026. Trotz des gestrigen Aus in der Königsklasse spielt der argentinische Stürmer die zurzeit beste Saison seiner Karriere. Wettbewerbsübergreifend steht der 26-Jährige bereits bei 26 Toren und fünf Vorlagen. Gespräche um seine Verlängerung ziehen sich bereits seit Monaten.